«Звонили и спрашивали: «Ты пьян?»: Депп рассказал, как продюсеры испугались его Джека Воробья

Но актер продолжал гнуть свою линию и в итоге создал самого яркого пирата в кино.

На днях голливудский актер Джонни Депп посетил Цюрихский кинофестиваль, где впервые за долгое время пообщался со зрителями. Звезда «Пиратов Карибского моря» рассказал, что очень скучает по концертам своей группы, которые пришлось отменить из-за пандемии. По словам артиста, музыка всегда привлекала его больше кино. Когда он начал сниматься, он не был актером по натуре, ему просто за это неплохо платили? И тогда он отодвинул рок на второй план.

Но с тех пор Депп старается быть «актером-панк-рокером». Фильмы «Плакса» и «Эдвард Руки-ножницы» определили направление, в котором мужчина развивал свою карьеру в кино. Его агенту не нравился этот образ, а самому Джонни он приглянулся. Постепенно процесс создания фильмов стал интересовать его все больше и больше.

Пиком панка на большом экране стал для Деппа образ Джека Воробья (извините, капитана Джека Воробья) в «Пиратах Карибского моря». Рассказывая об этом, актер пошутил, что студия Disney была «до смерти напугана», когда впервые увидела его игру на отснятых кадрах.

«Они нервничали, боялись, что никто не поймет ни слова, сказанного капитаном Джеком. Мне звонили и спрашивали: «Он пьян? Ты пьян? Что с его руками?» — цитирует Джонни портал Euronews. — Но я не был разочарован, это подначивало меня. Я знаю, что если они беспокоятся, значит я делаю то, что нужно. Когда они попросили меня прекратить это, я, наоборот, завелся».

Напомним, что в итоге необычный образ Джека Воробья привлек много внимания к пиратской франшизе и стал ее визитной карточкой. Студия Disney заработала на ней 4,5 миллиарда долларов.