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«Хотела жить в Париже — живу»: Алеся Кафельникова поделилась своим главным лайфхаком

Модель серьезно относится к своим мечтам.

«Хотела жить в Париже — живу»: Алеся Кафельникова поделилась своим главным лайфхаком
Алеся Кафельникова поделилась секретом своего успеха. Фото: instagram.com/kafelnikova_a/

21-летняя дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся живет в Париже, встречается с привлекательным бизнесменом, записывает песни и успешно строит модельную карьеру. Для многих девушек она является примером для подражания. 7 октября красавица ответила на вопросы поклонников в Instagram, и один комментарий посвятила тому, как ей все удается.

Девушку спросили, что ее вдохновляет. Она отметила, что силу ей дают собственные мечты и цели, которые она ставит себе на ближайшие пять лет.

«В моей жизни так получается, что все, о чем я мечтаю, становится явью. Главное — ставить себе временную границу и делать шаги к своей мечте. Хотела записать альбом — записала. Хотела сделать шоу — сделала. Хотела знакомиться с определенными людьми — они появляются в моей жизни. Хотела жить в Париже — живу. Главное — быть уверенной в своих мечтах», — написала модель.

Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова о вдохновении. Фото: instagram.com/kafelnikova_a/

Также она добавила, что, если ощущает дежавю, то понимает, что двигается в правильном направлении. Отвечая на другие вопросы, Алеся добавила, что мечтает обзавестись жильем на Бали, но ее любимый город для времяпрепровождения — Лондон. Также она рассказала, что хочет обзавестись четырьмя татуировками на разных частях тела, разного цвета.

Может, стоит попросить Алесю захотеть, чтобы закончилась пандемия, раз ее мечты так часто сбываются?

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