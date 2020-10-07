Исследование: активное использование двух языков защищает мозг от старения

Люди, что регулярно разговаривают на двух языках, оберегают себя от старческой деменции.

Открытый университет Каталонии (Испания) опубликовал заметку о пользе общения на разных языках. Ученые подметили, что у людей, которые в день говорят на двух и более языках, мозг стареет медленнее. К примеру, в многоязычных регионах старческая деменция встречается на 50% реже, и у пациентов с болезнью Альцгеймера когнитивные нарушения диагностируются гораздо позже.

Исследователи пишут, что регулярное использование двух языков увеличивает когнитивный резерв мозга, укрепляет память и задерживает появление симптомов деменции. К таким выводам ученые пришли, изучая население Барселоны, которое в разной степени говорит на каталонском и испанском языках. В исследовании участвовали 63 здоровых человека, 135 пациентов с легкими когнитивными нарушениями, такими, как потеря памяти, и 68 человек с болезнью Альцгеймера. Они выполнили по пять упражнений на память и восприятие. Помимо результатов этих тестов, учитывался возраст человека, степень владения двумя языками и другие факторы.

В итоге ученые пришли к выводу, что знать два языка — это не только задачка для памяти. Умение быстро переключаться с одного языка на другой, избегая их смешивания, культивирует нейрозащитные функции мозга.

В будущем исследователи хотят выяснить, полезно ли двуязычие при других заболеваниях, таких, как болезнь Паркинсона и болезнь Гентингтона.