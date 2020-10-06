Искусство в Сети: блогер превращает жизнь в кино с помощью смартфона

Куда бы не посмотрел выдумщик из Израиля, он везде видит кадры из фильмов и сериалов.

У рекламиста из Израиля Яхава Дрейзина интересное хобби: на своей странице в Instagram мужчина выкладывает снимки, на которых с помощью смартфона добавляет кадры из фильмов. Причем речь идет не о фоторедакторе — выдумщик лишь умело подставляет телефон со стоп-кадром в реальную жизнь.

«Моделями» в этих коллажах являются друзья и родные блогера. Мужчина подставляет им лица персонажей мультфильмов и блокбастеров. Но только лишь этим креатив Яхава не ограничивается. Сами посмотрите, сколько интересных решений, он придумал в последние месяцы.

Напомним, ранее Teleprogramma.pro рассказывала о художнике, который скупает картины с обычными пейзажами и дорисовывает на них роботов и монстров из кино.