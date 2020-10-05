Адам Сэндлер купил свои собственные волосы у корыстного фаната

Парикмахер, который подстриг звезду, тут же попытался продать его локоны через Интернет.

Купили бы вы собственные волосы? А голливудскому актеру Адаму Сэндлеру пришлось. На днях звезда фильмов «Счастливчик Гилмор» и «Большой папа» вышел на связь со студией вечернего шоу Джимми Киммела и рассказал эту забавную историю.

54-летний актер поведал, что как-то пришел в парикмахерскую. Местный стилист подстриг его и собрал волосы в пакет, попросив знаменитость расписаться на нем. Сэндлер выполнил странную просьбу фаната, вот только автограф Адама нужен был брадобрею не для того, чтобы похвастаться перед друзьями. Уже через несколько часов парикмахер выставил пакет с волосами на продажу в интернете.

Сэндлер увидел этот «лот» и поспешил сам его приобрести, чтобы его волосы больше никому не достались. Актер совершил покупку за 65 долларов, что примерно равняется 5000 рублей. Звезда и телеведущий от души посмеялись с этой байки.

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Добавим, что 7 октября на Netflix должен выйти новый фильм с Адамом Сэндлером в главной роли — комедийный ужастик «Хэллоуин Хьюби».