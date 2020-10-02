«Жизнь других» в Дании: в школах не задают «домашку», а в армию попадают,…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Бузова, Топалов и Тодоренко учатся кататься на коньках: что происходит за кулисами шоу…
Видео

Как украсить дом на Хэллоуин: Кайли Дженнер показала, чем нагоняет жуть на своих гостей

Дома у телезвезды поселились мумии, ведьмы и пауки.

Как украсить дом на Хэллоуин: Кайли Дженнер показала, чем нагоняет жуть на своих гостей
Со своими доходами Кайли Дженнер может ни в чем себе не отказывать. Фото: globallookpress.com

А вы празднуете Хэллоуин? Конечно, в современном мире это событие больше про веселье и декор, чем про какие народные традиции. А в Америке давно работает целая индустрия по созданию костюмов, украшений интерьера и фасадов домов под загробную и мистическую стилистику.

Какие фишки в топе в этом году, на днях продемонстрировала американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер. Блогер со 196 миллионами подписчиков в Instagram выложила в «сториз» несколько видео о том, как она украсила свой особняк к Хэллоуину. До праздника еще целый месяц, а у 23-летней светской львицы дома уже все украшено огоньками, гостей на входе встречают две мумии и кукольные ведьмы, в гостиной стоят подсвечники в виде пауков.

Также девушка запаслась различными предметами в форме тыкв и черепов, выставила напоказ игрушки статуэтки в виде монстров и накупила тематических сладостей. Даже на стенах у нее висят огромные декоративные пауки. Все это, конечно, больше для ее 2-летней дочери Сторми, которая, похоже, в восторге от всей этой чертовщины в доме.

Кайли Дженнер
Как вам эти милые паучки на стене у Кайли Дженнер? Фото: instagram.com/kyliejenner/

Напомним, что Кайли Дженнер является родственницей известной модели Ким Кардашян, а также одним из самых дорогих блогеров в Instagram. Стоимость рекламного поста на ее странице стоит около миллиона долларов.

Тэги

Кайли ДженнерКайли Дженнер последние новостимистикаНовости googleпраздничные украшенияужасыХэллоуин