Что взять с собой на тот свет: реконструкторы устроили «могильный» флешмоб с любимыми вещами

Любители истории пофантазировали о том, с какими предметами они бы хотели быть похоронены.

Организация реконструкторов Regia Anglorum, действующая в Британии, США и Канаде, провела необычный флешмоб. Члены исторического клуба напомнили о том, что многое о быте Древнего мира и Средневековья ныне известно, благодаря предметам, захороненным вместе с их обладателями. В христианском мире от этой традиции отказались, но участники акции решили пофантазировать, что бы они взяли с собой в могилу, если бы готовились к погребению.

Как результат, клуб опубликовал несколько снимков, на которые его члены изображают себя усопшими (по факту, просто спящими) в окружении тех вещей, которые они бы с удовольствие захватили на тот свет.

Уподобляясь обитателям древних курганов, многие «взяли с собой» украшения, обувь, аксессуары, расчески и другие предметы ухода. Также среди вещей оказались популярный книги, инструменты для хобби и шарфы. А на некоторых фотографиях из этого поста можно увидеть собак и их игрушки — животных в древности ведь тоже нередко хоронили вместе с хозяевами.

Флешмоб, конечно, может показаться не самым веселым. Но это хороший повод задумать о том, какие вещи нам действительно дороги в этой жизни.