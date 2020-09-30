Лайфхак для удаленщиков: можно встречаться с коллегами в виртуальном офисе

Журналистка The wall street journal Джоанна Стерн сняла видео о том, как ей надоела самоизоляция и работа через видеочаты. Женщина нашла для себя более интересный способ трудиться на удаленке: она надевает на себя очки виртуальной реальности и встречается с друзьями и коллегами в киберпространстве.

«Когда стало ясно, что мы не скоро вернемся в офис, я стала проводить больше времени на конференциях в виртуальной реальности на социальных платформах: Spatial, Mozilla Hubs и AltspaceVR. Представьте себе Zoom, но с голограммами и реальным фоном. Вместо двухмерного видео вы превращаетесь в трехмерного аватара и взаимодействуете с другими людьми, которые не только видят вас виртуально, но и слышат ваш голос», — пишет журналистка.

По ее словам, иногда женщина встречается с коллегами в виртуальном конференц-зале с видом на горы, а иногда они просто болтают в лифте, который едет в никуда. Как это выглядит «внутри» и со стороны, вы можете посмотреть в познавательном ролике Джоанны.