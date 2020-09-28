Персонажи мультсериала «Южный парк» заполнили трибуну на спортивном матче в Америке

Когда кто-то говорит, что встретил персонажа мультфильма на улице, то речь обычно идет об аниматоре в ростовом костюме или о косплее. А как вам новость о том, что все герои скандального американского мультсериала «Южный парк» прибыли на футбольных матч в городе Денвере?

На спортивном мероприятии 27 сентября персонажи популярного шоу, вырезанные из фанеры (да они и на экране так выглядят), заполнили целую трибуну стадиона в штате Колорадо. При этом все были в медицинских масках, даже Дьявол. Фото и видео с этого события создатели сериала и очевидцы активно делятся в соцсетях.

Friendly faces everywhere, humble folks without temptation pic.twitter.com/f2ersnzQxd — South Park (@SouthPark) September 27, 2020

Ample parking day or night, people spouting “Howdy neighbor!” pic.twitter.com/uOWVWIoQs2 — South Park (@SouthPark) September 27, 2020

Come on down to Denver and meet some friends of mine pic.twitter.com/YOGCraqGyM — South Park (@SouthPark) September 27, 2020

Смысл акции понятен: из-за пандемии стадионы в Америке нельзя заполнять людьми, поэтому игры проходят практически без зрителей. Но чтобы спортсмены не остались без поддержки, им сделали публику, которая вряд ли бы собралась на трибуне в спокойные времена. Ну и, конечно же, социальная реклама: одно дело надеть маску на одного анимационного персонажа, и совсем другое — показать солидарность целого города мультяшек. Добавим, что в акции участвовали 1800 вырезанных фигур.

Напомним, что 30 сентября сериал «Южный парк» собрался выпустить часовой эпизод своего нецензурного шоу, посвященный пандемии и самоизоляции.