Персонажи мультсериала «Южный парк» заполнили трибуну на спортивном матче в Америке

Когда кто-то говорит, что встретил персонажа мультфильма на улице, то речь обычно идет об аниматоре в ростовом костюме или о косплее. А как вам новость о том, что все герои скандального американского мультсериала «Южный парк» прибыли на футбольных матч в городе Денвере?

На спортивном мероприятии 27 сентября персонажи популярного шоу, вырезанные из фанеры (да они и на экране так выглядят), заполнили целую трибуну стадиона в штате Колорадо. При этом все были в медицинских масках, даже Дьявол. Фото и видео с этого события создатели сериала и очевидцы активно делятся в соцсетях.

Come on down to Denver and meet some friends of mine pic.twitter.com/YOGCraqGyM

— South Park (@SouthPark) September 27, 2020