«Легко и весело»: Гарик Харламов стал палочкой-выручалочкой на съемках «Гусара»

5 октября на канале ТНТ состоится громкая премьера — комедийный сериал «Гусар» с Гариком Харламовым. Съемки этой картины из-за карантина и неурядиц в расписании шли больше полутора лет. Съемочные смены длились по 16 часов. Особенно напряженно давались исторические сцены, где были задействованы старинные костюмы и реквизит. Однако, когда киношники уставали и начинали нервничать, на помощь приходил Гарик Харламов, который шутил не только в кадре, но и вне его.

«Как раз таки за счет его позитивного настроя и в жизни, и в работе мне было комфортно, легко и весело, — поделилась с Teleprogramma.pro актриса Катерина Ковальчук, сыгравшая главную женскую роль в сериале. — Его шутки действовали расслабляюще, напряжение уходило. Я очень рада, что мы поработали с Гариком. Он тот человек, у которого я учусь позитиву».

Девушка рассказала, что однажды играла с Павлом Рассомахиным сложную сцену. В ней был задействован и Харламов, но его к тому моменту уже отсняли. Комик не ушел с площадки и продолжил поддерживать пару вне кадра. Когда сцена, наконец, получилась, шоумен неожиданно прервал ее в самом конце, заявив, что нужно переснять, так он здесь плохо сыграл. При этом его даже в кадре не было. Шутка вызвала смех у группы, но сорванную сцену действительно пришлось снимать заново.

Был еще один забавный эпизод, когда гусар мочился на изобретателя машины времени для обеззараживания раны. Харламов, который снова находился не в кадре постоянно сопровождал эту сцену едкими комментариями, заставляя «раненного» коллегу-актера смеяться снова и снова. Своими шутками Гарик то облегчал, то затормаживал съемки.