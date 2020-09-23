Стюардессе пришлось вырвать зуб Сергея Жигунова во время полета

Актер Сергей Жигунов рассказал своим подписчикам необычную историю, достойную попадания в сценарий какого-нибудь фильма. 22 сентября 57-летний артист летел самолетом «Константин Паустовский», когда его неожиданно атаковал приступ острой зубной боли. Казалось бы, на высоте ничего не могло помочь мужчине, кроме таблетки обезболивающего, но на помощь пришла одна из стюардесс, которая в прошлом была стоматологом.

По словам актера, бортпроводница по имени Кира оказала ему квалифицированную медицинскую помощь, а именно удалила «нижнюю шестерку». Жигунов отметил, что чувствует себя нормально и поблагодарил экипаж самолета за помощь.

В доказательство этой истории Сергей опубликовал снимок, как он сидит в салоне воздушного судна с характерной для страдающего от зубной боли повязкой на голове. Стоит отметить, что не все подписчики посочувствовали звезде сериалов, посчитав, что он пошутил.