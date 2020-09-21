«Завершить учебу эпично»: косплей на «Ведьмака» помог девушке защитить ненавистный диплом

Забавную историю своей защиты диплома рассказала в Twitter художница-фрилансер из Киева Дарина Охрименко. Девушка закончила вуз в 2017 году по специальности книжного иллюстратора, однако, по ее словам, к последним курсам учеба ей уже порядком надоела. Она перевелась на заочное отделение и пошла работать, но диплом получить все-таки нужно было, хоть и не хотелось тратить на него время.

«Синдром отличницы не позволял мне сдать абы-шо формально, «на отвали». Один веселый препод сказал, что ждет от меня фэнтези… И я решила завершить учебу эпично», — пишет художница.

Темой диплома девушка выбрала «Художественное оформление подарочного издания «Ведьмака» Анджея Сапковского». И, чтобы точно не провалиться, пришла на защиту в образе княжны Цири — персонажа из этого произведения. Она покрасила волосы в пепельный цвет, надела кожаные вещи в 30-градусную жару и дополнила образ, цветными линзами, ведьмачьим медальоном и настоящим кинжалом, который еще и вывалился из ножен во время защиты.

В итоге:

Пришла защищать дипломный проект на тему

" Художественное оформление подарочного издания "Ведьмака" А. Сапковского " в соответствующем костюме))))0)

С кинжалом (что б наверняка)

На улице было +31 pic.twitter.com/EIIErjRSJa — Oheekolts (@oheekolts) September 20, 2020

Подготовка внешности и презентационных материалов заняли столько времени, что художница не успела составить свою дипломную речь. В итоге она просто импровизировала перед комиссией, но ее косплей порадовал преподавателей. Они задали девушке всего один простой вопрос (с чем-то сложным по технической части, она бы точно не справилась) и поставили наивысшую оценку. В итоге, ее защита прошла в два раза быстрее обычного. Сейчас Дарина рада, что экзаменаторы оценили ее креатив, вместо того, чтобы мучить формальными вопросами. Хотя, с их стороны было весьма разумно не становиться на пути у вооруженной ведьмачки.