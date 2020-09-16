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Британские ученые запустили сайт, рассчитывающий продолжительность жизни человека

Сервис может назвать приблизительный срок жизни организма по ключевым параметрам здоровья.

Британские ученые запустили сайт, рассчитывающий продолжительность жизни человека
Ученые используют параметры здоровья, чтобы предсказать продолжительность жизни человека. Фото: Russian Look

Когда русский человек хочет знать, сколько ему жить осталось, он спрашивает у кукушки. Западные люди более прагматичны — они создали калькулятор продолжительности. Алгоритм, разработанный учеными Университета Восточной Англии, загружен на сайт My Longevity. В него нужно ввести свой возраст, пол, рост, вес, давление и другие параметры здоровья, например, указать, курите ли вы, есть ли сахарный диабет, высокий уровень холестерина и так далее.

После анализа введенных данных калькулятор рассчитает для вас примерную продолжительность жизни.

Как передает портал The Next Web, создатели приложения надеются, что их разработка заставит людей задуматься о своем здоровье и выбрать более правильный образ жизни.

Если же вы отважитесь вбить свои данные в этот калькулятор, то сайт Teleprogramma.pro советует не воспринимать выданную им информацию о продолжительности жизни всерьез. Доверяйте мнению квалифицированных врачей, а не портала.

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