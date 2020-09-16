Британские ученые запустили сайт, рассчитывающий продолжительность жизни человека

Когда русский человек хочет знать, сколько ему жить осталось, он спрашивает у кукушки. Западные люди более прагматичны — они создали калькулятор продолжительности. Алгоритм, разработанный учеными Университета Восточной Англии, загружен на сайт My Longevity. В него нужно ввести свой возраст, пол, рост, вес, давление и другие параметры здоровья, например, указать, курите ли вы, есть ли сахарный диабет, высокий уровень холестерина и так далее.

После анализа введенных данных калькулятор рассчитает для вас примерную продолжительность жизни.

Как передает портал The Next Web, создатели приложения надеются, что их разработка заставит людей задуматься о своем здоровье и выбрать более правильный образ жизни.

Если же вы отважитесь вбить свои данные в этот калькулятор, то сайт Teleprogramma.pro советует не воспринимать выданную им информацию о продолжительности жизни всерьез. Доверяйте мнению квалифицированных врачей, а не портала.