21-летняя блогерша разбогатела, когда стала жить как собака

Устали от скучной работы? Хотите целый день дурачиться и получать за это деньги? Вот и 21-летняя американка Дженна Филлипс из Техаса думала так же. Устав от работы в офисе, девушка завела аккаунт на сайте OnlyFans (социальная сеть, где подписчики платят за просмотр эксклюзивного контента блогеров, нередко эротического). Больше года новоиспеченная звезда интернета искала, чем бы ей заинтересовать платежеспособную аудиторию и пришла к неожиданному формату: Дженна стала записывать ролики, на которых ведет себя как собака.

«Когда я была маленькой, то часто притворялась щенком. Я и сейчас люблю похвалу, мне нравится слышать, когда мне говорят: «Хорошая девочка». Каждый раз от этого у меня тает сердце», — цитирует девушку издание Mirror.

Сначала Филлипс публиковала «ванильный» контент и ничего на этом не зарабатывала. Потом новые приятели рассказали ей об эротических ролевых играх, в которых женщина притворяется животным: котенком, зайчиком или, например, щенком. Девушка тут же вспомнила свое детское увлечение и претворила его в жизнь. Количество подписчиков и доходы сразу увеличились. Дженна смогла уйти с основной работы, потому что теперь зарабатывает на своем аккаунте шестизначные суммы.

На странице «девушки-собачки» в TikTok видно, как она ходит на четвереньках, гоняется за мячиком, лакает из миски и играет с другими животными. Есть ролик, где она якобы сделала лужу на полу, и «хозяин» загоняет ее в вольер. На других видео Дженна рвет тапки и туалетную бумагу. При этом она тявкает, рычит и старательно повторяет повадки собак.

больше по теме Американская актриса Белла Торн за сутки заработала миллион долларов на личном контенте Артистка побила рекорд на сайте, где продает свои снимки и видео.

Чтобы подписаться на аккаунт девушки в OnlyFans, нужно платить 20 долларов в месяц. Там она выкладывает похожие ролики, только обнаженная или в нижнем белье. А учитывая, что блогерша обладает аппетитными формами, сразу становится понятно, в чем секрет ее коммерческого успеха. В интервью она призналась, что счастлива заниматься любимым делом, и продолжила бы его, даже если бы не получала за это бешеные деньги.