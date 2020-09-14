Ближе к природе: в Сети запустили сайт, где можно послушать звуки леса из разных уголков мира

Россия на сервисе представлена слабо, зато есть множество записей из Великобритании.

Если вы любитель природы, но из-за пандемии не можете поехать в путешествие, то для вас в Сети появилось интересное решение. Этим летом британский фестиваль Timber Festival (его участники массово выезжают в леса, чтобы восхищаться их красотой. — Прим. ред.) был отменен из-за коронавируса, и его организаторы сделали специальную вкладку на сайте мероприятия. Зайдя туда, пользователь увидит карту мира с отметками различных лесов. Нажав на них, можно усылать звук именно этой чащи, записанный энтузиастами.

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В каталоге сайта имеется особо много записей из Европы и США. А вот до знаменитых амазонских джунглей активисты, похоже, не добрались. Там есть две записи из России — из Калужской области и Пермского края. До Сибири западные любители природы, очевидно, тоже не доехали.

Но, если вы хотите «оказаться» где-нибудь в чащах Испании, Ирландии или Англии, закройте окно и включайте запись погромче.