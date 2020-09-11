Одеваемся на собеседование: озвучены полезные лайфхаки для соискателей

Встречают по одежке, а значит на встрече с работодателем нужно выглядеть на все сто.

Сервис «Работа.ру» выпустил статью о том, как следует одеваться на собеседование. Для соискателей, как говорит в статье, крайне важен внешний вид при презентации себя будущему начальству. В первую очередь, безоговорочно работает правило «встречают по одежке», во-вторых, приличный костюм говорит о вашей адекватности и желании получить работу. Ну и, в конце концов, когда вы выглядите с иголочки, то и чувствуете себя увереннее.

Кроме стандартных советов, сервис поделился лайфхаками, о которых знают не все:

— не плохо бы одеться соответственно уровню дохода, на который вы претендуете (если хотите высокую зарплату, то дешевые вещи будут смотреться на собеседовании неубедительно);

— если у вас есть «счастливая рубашка» или другие вещи-талисманы, которые уже приносили удачу в новых начинаниях, берите их с собой (если, конечно, они уместны в данной компании) — они придадут вам уверенности и блеска в глазах;

— пиджак или жакет удобны на собеседованиях — их можно надеть, если обстановка оказалась формальной, или же повесить на спинку стула, если ваш наниматель держится непринужденно;

— полезно устроить дома «генеральный прогон» вашего внешнего вида: покрутитесь перед зеркалом и, возможно, вы заранее заметите, что юбка плохо сидит или у пиджака отлетела пуговица, — так у вас будет время исправить ситуацию;

— если позволяют время и финансы, отдайте одежду в химчистку — она подарит им идеальный вид;

— стоит обратить внимание не только на вещи, но и на собственный внешний вид — не пора ли обновить стрижку и маникюр, сменить парфюм или сделать не слишком яркий макияж;

— возьмите с собой липкий ролик для одежды и мини-губку для обуви — много места они не займут, но в случае мелких эксцессов могут прийти на помощь.