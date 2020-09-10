Четверть россиян отправилась в путешествие сразу, как закончилась самоизоляция

Опрос показал, что почти половина жителей страны успела съездить на отдых в июне-июле 2020 года.

С момента, как был отменен режим самоизоляции, и до начала августа 45% россиян успели отправиться в путешествие. Такие цифры приводит РИА Новости со ссылкой на социальное исследование банка «Открытие». 25% из заявленных 45-ти сорвались с места сразу, как появилась такая возможность, а остальные 20% не спеша организовали отпуск и отправились в подготовленную поездку.

35% всех опрошенных заявили, что пока отказались от путешествий из-за снижения доходов, вызванного кризисом. 10% никуда не поехали, потому что боялись коронавируса. Оставшиеся нередко выбирали ответ, что ждут открытия границ с европейскими странами.

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Опрос касался не только поездок, но и возвращения к привычной жизни в целом. Например, 16% респондентов отметили, что уже ходят в кафе и рестораны, 15% даже посетили открывшиеся театры и кинотеатры, побывали на спортивном матче. 36% заявили, что живут так же, как до карантина.

Добавим, что в опросе поучаствовала тысяча человек от 18 до 60 лет, проживающих в крупных городах.