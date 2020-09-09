Проект «Вернувшиеся» расскажет, как удалось найти пропавшего в море дайвера

На канале ТВ-3 стартовал второй сезон документального телепроекта «Вернувшиеся». Эта программа, работая в сотрудничестве с поисковыми отрядами, в том числе и с «Лизой Алерт», рассказывает реальные истории пропавших людей и их поисков. Кроме того, в ней даются практические советы, как вести себя в ситуации, если вы или кто-то из ваших близких потерялись.

В первом выпуске, 4 сентября, передача поведала историю двухлетней Милены, пропавшей этим летом в Пермской тайге. Во втором выпуске зрителей ждет история дайвера Павла Ваземиллера. 8 ноября прошлого года он нырнул с аквалангом в районе мыса Вятлина (Приморский край) и пропал. Спасатели и волонтеры искали его два дня, родственники обращались за помощью к рыбакам, выходившим в море. К поискам были подключены корабли и квадрокоптеры.

Надежда найти Павла живым уже умирала, как вдруг его заметил на воде боцман проходящего мимо грузового судна. Позже дайвер пояснил, что его отнесло течением, и он не мог подать сигнал. Два дня человек провел в ледяной воде, пытаясь докричаться до кораблей, пока с одного из них его, наконец, не заметили.

О том, как мужчина боролся со стихией на грани жизни и смерти, смотрите в программе «Вернувшиеся» 11 сентября в 15:00 на канале ТВ-3.