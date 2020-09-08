Хорошо там, где нас нет: 82% россиян не думает об эмиграции в другую страну

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян на тему эмиграции. Проще говоря, у наших соотечественников спросили, хотят ли они переехать на постоянное место жительства в другую страну.

Абсолютное большинство — 82% граждан — ответило отрицательно, ему и в России хорошо. Среди них превалируют люди старше 35 лет. И чем выше возраст, тем реже встречается желание уехать за границу. 16% опрошенных признались, что задумываются о смене страны, 38% из них — это молодежь до 25 лет.

Почему же эти люди хотят переехать из России? Половину из них привлекают более высокий уровень жизни в зарубежных странах, 22% недовольны современной российской политикой, 16% считают, что за границей социальная защищенность и стабильность выше.

Однако серьезные эмиграционные намерения, то есть готовность переехать в ближайшую пару лет, подтвердили лишь 11% от тех 16-ти, что рассматривает такую возможность. Аналитики отмечают, что с 2017 года число таких людей значительно снизилось.

Еще одна интересная цифра: 51% россиян полагает, что эмиграция — это нечестный и непатриотичный поступок. В основном, это люди старше 35 лет. Молодежь в большинстве случаев считает, что самое главное — чтобы жизнь была комфортной.