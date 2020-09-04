10-летний мальчик собрал 315 тысяч долларов на покупку бронежилетов для полицейских собак

Для больших поступков необязательно быть большим человеком. В американском штате Огайо 10-летний мальчик собрал деньги, чтобы одеть полицейских собак в бронежилеты.

Эта история началась еще два года назад. Юный Брэди Снаковски вместе со своей семьей смотрел по телевизору передачу про работу служебных псов из кинологического отдела K-9. Вдруг мальчик заметил, что оперативник на экране одет в бронежилет, а у его четвероногого друга защиты совсем нет.

«Я даже не заметила, что на собаке не было жилета, — цитирует канал CNN маму наблюдательного юноши. — Я была весьма удивлена тому, что восьмилетний ребенок смог распознать, что в этом есть проблема, и что он смог найти решение, чтобы исправить ее».

Что же именно сделал мальчик? Он создал страницу на сайте сборов пожертвований и обозначил, что ему нужны деньги на защитное обмундирование для псов-оперативников. Кроме того, он ходит с коробкой по улице, объясняя соседям, зачем занялся благотворительностью. Многие не могли отказать мальчику, озабоченному такой серьезной проблемой. На момент публикации он собрал более 315 тысяч долларов и снабдил бронежилетами 257 собак. Его «подарки» четвероногим героям отправились в 23 штата США и в Канаду, и даже в военные подразделения американцев в Афганистане.

Благодарные полицейские дают пареньку общаться со своими питомцами и самому примерять бронежилеты оперативников. А недавно Брэди реализовал новый проект — собрал деньги для организации собачьего парка, где могли бы тренироваться хвостатые стражи порядка.