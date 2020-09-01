Чтобы не запариться: актеры «Игры престолов» носили костюмы с системой охлаждения

А вот актрисам такие девайсы не выдавали.

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк рассказала, что на съемочной площадке популярного сериала для мужчин и женщин действовали двойные стандарты. Выступая на Эдинбургском телефестивале, 33-летняя красавица пожаловалась, что у актеров и актрис были разные по комфортности костюмы. Речь идет о сценах в пустыне, которых у «Матери драконов» было немало.

По словам Кларк, мужчин на съемках охлаждала специальная система, встроенная в броню.

«У них был насос с собственным маленьким генератором, прикрепленным к костюмам. Они использовали его, чтобы закачивать в трубки холодную воду и охлаждать себя. Под одеждой была такая странная система охлаждения», — цитирует актрису издание Daily Mail.

Но актрисы страдали от жары не меньше и, в частности, сама «Неопалимая». Эмилия рассказала, что для того, чтобы охладиться, она могла лишь приподнять свой жаркий парик, ей даже не делали холодные компрессы. А мужчинам было нормально, с такими-то устройствами.