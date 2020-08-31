18 сентября звезды начнут раздавать деньги на канале ТВ-3

Шоу «Миллион на мечту» на канале ТВ-3, которое Teleprogramma.pro анонсировала ранее, стартует 18 сентября. Суть новой передачи в том, что обычные телезрители получат возможность забрать реальные деньги на исполнение своих сокровенных желаний. За 15 выпусков программы, ее создатели обещают раздать 15 миллионов рублей.

От участников требуется одно — ярко представить свою мечту на суд взыскательного жюри. В состав последнего входят светская львица Яна Рудковская, актриса Настасья Самбурская, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и основатель косметического бренда Natura Siberica Андрей Трубников. Предполагается, что истории участников шоу должны пробить этих «тертых калачей» на эмоции и убедить, что данная мечта действительно заслуживает вложения денег здесь и сейчас.

В каждом выпуске за миллион будут бороться 6 претендентов (всего их 90). Этих людей отобрали из 19 тысяч человек, пришедших этим летом на кастинг передачи. На глазах у зрителей 15 счастливчиков смогут провернуть невероятный лайфхак: найти деньги на свою мечту, просто рассказав о ней.

Первый выпуск «Миллион на мечту» смотрите 18 сентября в 19:00 на канале ТВ-3.