Подите прочь, пожалуйста: в Сети появился шрифт, заменяющий оскорбления на вежливые слова

Разработка создана на западе, но ее неплохо бы придумать ее русскоязычную версию.

Хорошая новость для тех, кто не терпит оскорблений в Сети: скандинавская компания TietoEVRY разработала печатный шрифт, который при наборе сообщения автоматически заменяет грубые слова на их вежливые аналоги.

Шрифт называется The Polite Type, и он хранит в себе около 2000 слов и выражений для замены ругательств. Разработка велась с привлечением специалистов по расизму, гендерным оскорблениям, а также главных сочинителей грубых словечек — школьников и подростков.

«Поскольку глобальная пандемия переместила наши социальные контакты, рабочие места, классы и школьные дворы в онлайн, борьба с киберзапугиванием становится как никогда актуальной. Исследования показывают, что сегодня треть всех издевательств происходит в интернете. Из участников наших молодежных семинаров 65% сообщили, что сталкивались с онлайн-издевательствами, при этом количество инцидентов увеличилось из-за коронавируса, — говорится в пресс-релизе компании. — Мы против языка ненависти во всех его формах. Мы считаем, что вежливость и уважительное отношение должны быть стандартным выбором в интернете».

Так, если человек пишет слово «шлюха», умный шрифт поменяет его на «работница сферы интимных услуг». Ну а если написать откровенно матерное слово, вместо него появится облачко — аналог «запикивания» в устной речи. Как это работает, можно проверить на сайте компании.

К сожалению, пока речь идет только об английском языке, но разработчики шрифта призывают программистов со всего мира для дальнейшего развития проекта. Должен же кто-то из России помочь в создании русской версии данной инновации. Хотя двумя тысячами слов здесь вряд ли обойдешься…