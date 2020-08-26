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Потеряв правую руку, геймер научился виртуозно играть одной левой

Сейчас он проходит любимые игры на высоких уровнях сложности.

Потеряв правую руку, геймер научился виртуозно играть одной левой
Потеря руки не остановила истинного геймера. Фото: globallookpress.com

Пользователь сайта Reddit под ником Spooky выложил видео, эпичность которого поймут только геймеры. В ролике молодой человек показал, как играет в популярную видеоигру Ghost of Tsushima на высоком уровне сложности, используя геймпад одной левой рукой. У виртуоза получается проходить не только бои на мечах, но и «стрелялки», где важно прицеливаться. Правда, он научился этому не для того, чтобы впечатлить других игроков.

В своем посте Spooky рассказал, что попал в аварию, в результате чего его правая рука перестала функционировать. Ему, как правше, пришлось тяжело тренировать левую, но сейчас он даже одной рукой может играть так, как и не снилось многим здоровым людям. Друзья посоветовали ему снимать процесс прохождения, потому что это «выглядит очень дико».

Известно, что многие видеоигры требуют концентрации и точности. Не удивимся, если именно часы тренировок с геймпадом помогли парню освоить моторику левой руки. В конце концов, на что только не пойдешь ради любимого занятия.

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