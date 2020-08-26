Потеряв правую руку, геймер научился виртуозно играть одной левой

Пользователь сайта Reddit под ником Spooky выложил видео, эпичность которого поймут только геймеры. В ролике молодой человек показал, как играет в популярную видеоигру Ghost of Tsushima на высоком уровне сложности, используя геймпад одной левой рукой. У виртуоза получается проходить не только бои на мечах, но и «стрелялки», где важно прицеливаться. Правда, он научился этому не для того, чтобы впечатлить других игроков.

В своем посте Spooky рассказал, что попал в аварию, в результате чего его правая рука перестала функционировать. Ему, как правше, пришлось тяжело тренировать левую, но сейчас он даже одной рукой может играть так, как и не снилось многим здоровым людям. Друзья посоветовали ему снимать процесс прохождения, потому что это «выглядит очень дико».

больше по теме Джей и Молчаливый Боб стали персонажами собственной видеоигры По сюжету, игрокам придется дубасить все вокруг руками двух лоботрясов.

Известно, что многие видеоигры требуют концентрации и точности. Не удивимся, если именно часы тренировок с геймпадом помогли парню освоить моторику левой руки. В конце концов, на что только не пойдешь ради любимого занятия.