Покаталась, и хватит: после года путешествий Грета Тунберг возвращается в школу

Несколько месяцев девочка участвовала в экологических акциях в разных концах света вместо того, чтобы сидеть за партой.

Юная экоактивистка Грета Тунберг после года пропуска занятий возвращается в школу. Об этом 17-летняя девочка сообщила в Twitter 24 августа. Школьница пишет, что брала академический отпуск на год, но теперь он закончился, и она рада вернуться за парту.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020

Такой финт с учебой шведская активистка сделала не просто так. Весь год она участвовала в различных экологических акциях, выступала на мероприятиях и всячески привлекала мировую общественность к проблемам окружающей среды.

Как передает газета The Guardian, девочка пропустила учебный год 2019-2020 и брала уроки удаленно. Вместо того, чтобы корпеть над учебниками в классе (а она уже почти выпускница, на секундочку), Грета пересекла Атлантику на парусной лодке, путешествовала по Северной Америке на электромобиле Tesla, предоставленном ей Арнольдом Шварценеггером, вернулась из США в Европу на борту катамарана, принадлежащего молодой австралийской паре.

Вероятно, любой шведский, да и не только шведский школьник согласился бы пропустить учебный год ради таких приключений. А всего-то нужно было выступить с осуждением мировых лидеров, которых не заботят проблемы изменения климата на планете. Пожалуй, Грета смело может претендовать на звание самого удачливого лайфхакера десятилетия.