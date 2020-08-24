Психолог дал советы, как сосредоточиться на работе и меньше отвлекаться

Особенно это актуально для тех, кто перешел на удаленную работу.

Как сосредоточиться на важном деле и перестать отвлекаться от работы? Советы по этому важному вопросу на западном портале Psychology Today опубликовала психолог, кандидат медицинских наук Трэйси Штейн.

Обратите внимание на вещи, которые вы делает, когда пытаетесь отлынивать от работы. Это может быть внезапное желание перекусить или обновить ленты в соцсетях, например. Контролируйте их, распределите заранее, когда вы сделаете перерыв в работе для этих занятий. Не отвлекайтесь лишний раз на соцсети и развлекательные приложения. Отключите мешающие работе уведомления на смартфоне и компьютере. Не забывайте о важности перерывов для отдыха. Запланируйте их в удобном для вас графике и чередуйте с периодами сосредоточения на работе. Давайте голове отдохнуть. Составляйте перед сном разумный список задач на следующий день. Они должны быть конкретны и выполнимы. При планировании рабочего дня продумайте и внешние факторы, что могут вас отвлечь. Штейн приводит в пример собак, которых у нее три. Женщина уделяет им много внимания утром, чтобы днем они меньше ее отвлекали. Примите для себя то, что жизнь меняется, и дайте себе время подстроиться под новые условия. Чувствовать усталость и рассеянность — это нормально. Данный совет касается, прежде всего, тех, кому из-за карантина пришлось перейти на удаленную работу или сменить график.

Специалист подчеркнула, что концентрация на работе особенно важна в период самоизоляции, когда трудиться приходится дома, в непривычных для этого условиях. По ее словам, для сохранения сосредоточенности нужно быть добрее к себе и проявить заботу о собственном здоровье: хорошо питаться, высыпаться и заниматься физкультурой.

Справка Teleprogramma.pro

Доктор Трэйси Штейн — кандидат медицинских наук, лицензированный психолог, сертифицированный клинический гипнотерапевт и преподаватель по вопросам здоровья. Окончила Колумбийский университет, является автором программ по медитации и самогипнозу.