Психолог дал советы, как сосредоточиться на работе и меньше отвлекаться

Как сосредоточиться на важном деле и перестать отвлекаться от работы? Советы по этому важному вопросу на западном портале Psychology Today опубликовала психолог, кандидат медицинских наук Трэйси Штейн.
- Обратите внимание на вещи, которые вы делает, когда пытаетесь отлынивать от работы. Это может быть внезапное желание перекусить или обновить ленты в соцсетях, например. Контролируйте их, распределите заранее, когда вы сделаете перерыв в работе для этих занятий.
- Не отвлекайтесь лишний раз на соцсети и развлекательные приложения. Отключите мешающие работе уведомления на смартфоне и компьютере.
- Не забывайте о важности перерывов для отдыха. Запланируйте их в удобном для вас графике и чередуйте с периодами сосредоточения на работе. Давайте голове отдохнуть.
- Составляйте перед сном разумный список задач на следующий день. Они должны быть конкретны и выполнимы.
- При планировании рабочего дня продумайте и внешние факторы, что могут вас отвлечь. Штейн приводит в пример собак, которых у нее три. Женщина уделяет им много внимания утром, чтобы днем они меньше ее отвлекали.
- Примите для себя то, что жизнь меняется, и дайте себе время подстроиться под новые условия. Чувствовать усталость и рассеянность — это нормально. Данный совет касается, прежде всего, тех, кому из-за карантина пришлось перейти на удаленную работу или сменить график.
Специалист подчеркнула, что концентрация на работе особенно важна в период самоизоляции, когда трудиться приходится дома, в непривычных для этого условиях. По ее словам, для сохранения сосредоточенности нужно быть добрее к себе и проявить заботу о собственном здоровье: хорошо питаться, высыпаться и заниматься физкультурой.
Справка Teleprogramma.pro
Доктор Трэйси Штейн — кандидат медицинских наук, лицензированный психолог, сертифицированный клинический гипнотерапевт и преподаватель по вопросам здоровья. Окончила Колумбийский университет, является автором программ по медитации и самогипнозу.