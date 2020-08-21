Нет сил больше ждать: Тейлор Свифт собирается провести свою свадьбу в Zoom

Как и многие другие пары, певица и ее избранник остались без красивой церемонии в 2020 году.

Американской певице Тейлор Свифт и ее возлюбленному — британскому актеру Джо Элвину — надоело откладывать свою свадьбу. Пара встречается уже 4 года и якобы полгода состоит в статусе обрученных. Как и многие звезды, они хотели закатить шикарную свадьбу, но коронавирус разрушил планы артистов. В США до сих пор нельзя устраивать массовых мероприятий, а в Англию улететь не получилось, но влюбленные не хотят больше ждать и собираются пожениться «по-быстрому».

Как пишет британский журнал Heat, «торжество» планируется в городе Нэшвилле, где пара сейчас самоизолируется. И это реально может быть мероприятие на 5 минут.

«Они рассматривают возможность провести свадьбу в Zoom (приложение для видеоконференций. — Прим. авт.) или устроить что-то интимное и сдержанное с несколькими гостями и быстрой церемонией, если получится. Она будет дешевой и стильной», — рассказал изданию источник, знакомый с будущими супругами.

Учитывая, сколько у Тейлор было громких романов, которые провалились, не дойдя до свадьбы, не удивительно, что она хочет поскорее выскочить замуж. Певице 30 лет, а она уже достигла в творческой карьере невероятных высот. А вот роль жены и матери для нее — нечто неизведанное. Впрочем, с ее талантом и упорством можно добиться успеха на любом поприще.

больше по теме Тейлор Свифт выпустила новый альбом, навеянный самоизоляцией Вместе с полноценной пластинкой сразу вышел и клип на одну из песен.

Кстати, если Свифт все-таки решится на свадьбу в приложении Zoom, то уже не будет пионеркой в данном деле: этим летом актер Шон Пенн уже успел устроить бракосочетание по видеосвязи.