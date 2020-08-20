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Как построить современную компанию: 7 правил продуктивности Илона Маска

Известный предприниматель против «важных начальников» и долгих совещаний.

Как построить современную компанию: 7 правил продуктивности Илона Маска
Илон Маск - успешный американский предприниматель, запускающий космические корабли. Фото: globallookpress.com

Бизнесмен и изобретатель Илон Маск быстро привел свою компанию к процветанию. Считается, что за такими управленцами будущее. Но что же помогает ему быть таким продуктивным?

В 2018 году предприниматель разослал своим сотрудникам электронное письмо, в котором дал ряд рекомендаций по продуктивности. Их опубликовал портал Inc.

  1. Обходиться без больших и долгих собраний.

Маск считает, что долгие и бесполезные совещания — это болезнь любой крупной компании. По его словам, собирать сотрудников на брифинг — значит, отвлекать их от оплачиваемой работы. Поэтому совещания должны быть короткими и полезными. Если мероприятие не принесло ключевого решения или конкретного плана действий, то это пустая трата времени и денег.

  1. Уменьшить частоту встреч с коллегами.

Бизнесмен считает, что одной встречи для принятия важного решения достаточно, обсуждать одно и то же по нескольку раз неприемлемо. Целью встречи не должны быть «обзор» или «обсуждение» — только что-то конкретное.

  1. Не стесняться уходить с совещаний.

Когда сотрудник чувствует, что он уже не добавляет ценности собранию, он может спокойно его покинуть и вернуться к работе.

«Уйти — это не грубо, грубо — заставлять кого-то остаться и тратить время зря», — пишет Маск.

  1. Избегать аббревиатур и модных словечек.

Любые слова, которые надо объяснять или расшифровывать, мешают коммуникации и затормаживают процесс работы.

  1. Не следовать вертикали власти.

Связь между сотрудниками и отделами должна осуществляться по кратчайшему пути, а не через начальника, который должен еще спросить разрешения у своего шефа.

  1. Создать свободный обмен информации между отделами.

Плохую связь между различными структурами компании Маск назвал основным источником проблем в работе.

  1. Прекратить следовать глупым правилам.

Известный изобретатель выступает за то, чтобы сотрудники руководствовались здравым смыслом. Он совсем не против, чтобы подчиненные сами меняли корпоративные правила, если это оптимизирует процесс работы.

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