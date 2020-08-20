Как построить современную компанию: 7 правил продуктивности Илона Маска

Бизнесмен и изобретатель Илон Маск быстро привел свою компанию к процветанию. Считается, что за такими управленцами будущее. Но что же помогает ему быть таким продуктивным?
В 2018 году предприниматель разослал своим сотрудникам электронное письмо, в котором дал ряд рекомендаций по продуктивности. Их опубликовал портал Inc.
- Обходиться без больших и долгих собраний.
Маск считает, что долгие и бесполезные совещания — это болезнь любой крупной компании. По его словам, собирать сотрудников на брифинг — значит, отвлекать их от оплачиваемой работы. Поэтому совещания должны быть короткими и полезными. Если мероприятие не принесло ключевого решения или конкретного плана действий, то это пустая трата времени и денег.
- Уменьшить частоту встреч с коллегами.
Бизнесмен считает, что одной встречи для принятия важного решения достаточно, обсуждать одно и то же по нескольку раз неприемлемо. Целью встречи не должны быть «обзор» или «обсуждение» — только что-то конкретное.
- Не стесняться уходить с совещаний.
Когда сотрудник чувствует, что он уже не добавляет ценности собранию, он может спокойно его покинуть и вернуться к работе.
«Уйти — это не грубо, грубо — заставлять кого-то остаться и тратить время зря», — пишет Маск.
- Избегать аббревиатур и модных словечек.
Любые слова, которые надо объяснять или расшифровывать, мешают коммуникации и затормаживают процесс работы.
- Не следовать вертикали власти.
Связь между сотрудниками и отделами должна осуществляться по кратчайшему пути, а не через начальника, который должен еще спросить разрешения у своего шефа.
- Создать свободный обмен информации между отделами.
Плохую связь между различными структурами компании Маск назвал основным источником проблем в работе.
- Прекратить следовать глупым правилам.
Известный изобретатель выступает за то, чтобы сотрудники руководствовались здравым смыслом. Он совсем не против, чтобы подчиненные сами меняли корпоративные правила, если это оптимизирует процесс работы.