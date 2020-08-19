Экономия времени: стюардесса показала, как с утра сделать быструю укладку при помощи носков

Странным бьютихаком поделилась блогерша Кэрри Энн. Девушка работает стюардессой, и ей частенько приходится приводить себя в порядок в режиме экономия времени. В новом видео на своем YouTube-канале она показала, как делает так, чтобы перед ранним вылетом ее волосы не топорщились, а лежали ровно и красиво. Этот способ красавица придумала, чтобы не тратить с утра время на укладку.

Секрет в носках. Еще до того как заснуть бортпроводница закрепляет их на своей голове с помощью заколки, а потом заплетает свои пряди в косички вокруг этих элементов одежды. Получившиеся косички она перетягивает резинкой, чтобы не развалились, и в таком виде ложится спать. Смотрится комично, но наутро, когда Кэрри разбирает эту «конструкцию», волосы сразу выглядят уложенными, и это здорово экономит время девушки.

Стюардесса также добавила, что этот метод не портит волосы. Результат, показанный на видео, конечно, впечатляет.