Выстрел в лицо: американец изобрел пистолет, стреляющий медицинскими масками

В теории приспособление может за секунду надеть маску на человека, но на практике его лучше не использовать.

Американец Аллен Пэн создал оружие по борьбе с коронавирусом, а точнее — с нежеланием людей носить защитные маски. Оно представляет собой, буквально, пистолет, стреляющий медицинскими масками, причем его «снаряды» не просто долетают до человека, но и могут тут же закрепиться на его лице.

Как это работает, мужчина показал в коротком видео в Twitter (только посмотрите, как он радуется, выстрелив в себя) и на более долгом ролике в YouTube.

America has a pandemic problem so I solved it by making a gun: pic.twitter.com/WRaiuVU90K — Allen Pan (@AnyTechnology) August 15, 2020

У изобретателя тут же нашлось множество поклонников, просящих, чтобы он запустил свой девайс в массовое производство. Однако, если вы внимательно посмотрите видео, то заметите, что маска летит к лицу человека под тяжестью четырех болтов, которые отвечают из закрепление защитного средства на голове цели. Если такими «пулями» попасть в глаз или в зуб, то стрелок скорее нанесет вред здоровью «жертвы», чем защитит его. Сам Пэн тестирует пистолет на себе только в защитных очках.

В добавок, чтобы попасть маской в лицо человеку, нужно чтобы тот неподвижно стоял на определенном расстоянии перед вами. Так что, если такой гаджет и способен защитить кого-то от коронавируса, то только в качестве веселой пропаганды ношения масок. Реальное его применение на улицах чревато травмами.