Мужчины Юлии Барановской: что известно о личной жизни телеведущей
Видео
Notice: Undefined property: stdClass::$rubr in /var/www/teleprogramma.pro/data/www/wp-content/themes/telepro2016/utilities/nav-menu-functions.php on line 595
Образ монахини, кожаные косухи: тренды осени-2020
Видео
Notice: Undefined property: stdClass::$rubr in /var/www/teleprogramma.pro/data/www/wp-content/themes/telepro2016/utilities/nav-menu-functions.php on line 595

Выстрел в лицо: американец изобрел пистолет, стреляющий медицинскими масками

В теории приспособление может за секунду надеть маску на человека, но на практике его лучше не использовать.

Выстрел в лицо: американец изобрел пистолет, стреляющий медицинскими масками
Пистолет, стреляющий масками. Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала Allen Pan - Sufficiently Advanced.

Американец Аллен Пэн создал оружие по борьбе с коронавирусом, а точнее — с нежеланием людей носить защитные маски. Оно представляет собой, буквально, пистолет, стреляющий медицинскими масками, причем его «снаряды» не просто долетают до человека, но и могут тут же закрепиться на его лице.

Как это работает, мужчина показал в коротком видео в Twitter (только посмотрите, как он радуется, выстрелив в себя) и на более долгом ролике в YouTube.

У изобретателя тут же нашлось множество поклонников, просящих, чтобы он запустил свой девайс в массовое производство. Однако, если вы внимательно посмотрите видео, то заметите, что маска летит к лицу человека под тяжестью четырех болтов, которые отвечают из закрепление защитного средства на голове цели. Если такими «пулями» попасть в глаз или в зуб, то стрелок скорее нанесет вред здоровью «жертвы», чем защитит его. Сам Пэн тестирует пистолет на себе только в защитных очках.

В добавок, чтобы попасть маской в лицо человеку, нужно чтобы тот неподвижно стоял на определенном расстоянии перед вами. Так что, если такой гаджет и способен защитить кого-то от коронавируса, то только в качестве веселой пропаганды ношения масок. Реальное его применение на улицах чревато травмами.

Тэги

гаджетдевайсзащитные маскиизобретениеКоронавируслайфхакпистолет