Выстрел в лицо: американец изобрел пистолет, стреляющий медицинскими масками

Американец Аллен Пэн создал оружие по борьбе с коронавирусом, а точнее — с нежеланием людей носить защитные маски. Оно представляет собой, буквально, пистолет, стреляющий медицинскими масками, причем его «снаряды» не просто долетают до человека, но и могут тут же закрепиться на его лице.

Как это работает, мужчина показал в коротком видео в Twitter (только посмотрите, как он радуется, выстрелив в себя) и на более долгом ролике в YouTube.

America has a pandemic problem so I solved it by making a gun: pic.twitter.com/WRaiuVU90K

— Allen Pan (@AnyTechnology) August 15, 2020