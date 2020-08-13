На фоне пандемии почти 40% россиян начали копить деньги и задумались о финансовой грамотности

Как показал опрос, люди все чаще думают, как не стать жертвами мошенников.

Кризис, наступивший в результате коронавируса, подтолкнул около 40% россиян начать откладывать деньги, то есть, сформировать для себя «подушку безопасности». Такое же количество опрошенных заявило о желании повысить свою финансовую грамотность, особенно в части противодействия мошенникам.

Такие цифры приводит ТАСС, ссылаясь на исследование компании IDF Eurasia (сервис онлайн-кредитования Moneyman). В нем приняли участие более 3 тысяч россиян в возрасте 20–60 лет из разных регионов страны.

Аналитики отмечают, что активность мошенников значительно увеличилась на фоне панических настроений населения. Около трети опрошенных заявили, что хотели бы знать, в какие официальные органы можно жаловаться в случае, если их обманули. Более 20% готовы даже пройти образовательные курсы по этой проблематике. И в большинстве случаев это люди возрастом от 20 до 30 лет. А тех, кто готов следить за программами лояльности — акциями, кешбэком и бонусами, — не набралось и 10%.

Основной результат исследования в том, что 58% россиян готовы пересмотреть свое отношение к финансовым вопросам. Следовательно, инструменты по повышению финансовой грамотности в ближайшее время будут весьма востребованы.