Минтруд: перевести сотрудника на удаленную работу можно и без изменений в договоре

Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено в трудовом договоре. Такой комментарий дали журналистам РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ. Сложность состоит только в технических возможностях перехода, но для работников, которым нужны лишь компьютер и телефон, они несущественны.

В ведомстве пояснили, как должен оформляться переход с офисной работы на удаленную. Для этого работодатель должен издать соответствующий приказ с прописанным графиком работы на дому и другими необходимыми условиями. Из-за угрозы коронавируса начальник и подчиненный могут обменяться электронными образцами этого документа, а затем уже оформить их в установленном порядке. Зарплата работника при переходе на «удаленку» не должна страдать, если у него сохраняются все его должностные обязанности.

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Напомним, что из-за вынужденной самоизоляции многие российские компании перевели своих сотрудников на работу из дома, и после снятия ограничений их менеджеры задумываются о том, чтобы часть персонала продолжала трудиться дистанционно. Недавно онлайн-сервис по поиску кадров назвала самые доходные профессии среди «удаленщиков».