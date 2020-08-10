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«Не стесняйтесь, они не стесняются»: Хромченко дала совет, как отвечать хамам

Стилист известна не только своими фэшн-навыками, но и житейской мудростью.

«Не стесняйтесь, они не стесняются»: Хромченко дала совет, как отвечать хамам
Эвелина Хромченко. Кадр из "Модного приговора", Первый канал

Эвелину Хромченко российские зрители любят не только за ее виртуозное ведение шоу «Модный приговор» на Первом канале, а также ценные фэшн-советы, но и за философские размышления.

В народе они даже получили свое название – «эвелизмы». Подписчики звезды нередко обращаются к ней, прося дать ценную рекомендацию. И известность всегда с готовностью откликается.

В последней своей публикации в личном блоге Хромченко научила своих фолловеров правильно реагировать на хамство.

«Как отвечать людям, переступающим ваши границы?» — спросили ее.

«Вежливо, но жестко, конкретно, кратко, доходчиво. Не стесняйтесь, они же не стесняются», — ответила звезда телевидения.

Хромченко научила отвечать на наглость. Фото
Хромченко научила отвечать на наглость. Фото https://www.instagram.com/evelinakhromtchenko/

Кстати, ранее она приоткрыла завесу тайны своей личной жизни, обнародовав фото своего взрослого сына и рассказав, где он учится. А также показав снимок со своим гражданским мужем-художником.

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звездные советыпсихология отношенийХромченкоЭвелина Хромченко