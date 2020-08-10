«Не стесняйтесь, они не стесняются»: Хромченко дала совет, как отвечать хамам

Стилист известна не только своими фэшн-навыками, но и житейской мудростью.

Эвелину Хромченко российские зрители любят не только за ее виртуозное ведение шоу «Модный приговор» на Первом канале, а также ценные фэшн-советы, но и за философские размышления.

В народе они даже получили свое название – «эвелизмы». Подписчики звезды нередко обращаются к ней, прося дать ценную рекомендацию. И известность всегда с готовностью откликается.

В последней своей публикации в личном блоге Хромченко научила своих фолловеров правильно реагировать на хамство.

«Как отвечать людям, переступающим ваши границы?» — спросили ее. «Вежливо, но жестко, конкретно, кратко, доходчиво. Не стесняйтесь, они же не стесняются», — ответила звезда телевидения.

Кстати, ранее она приоткрыла завесу тайны своей личной жизни, обнародовав фото своего взрослого сына и рассказав, где он учится. А также показав снимок со своим гражданским мужем-художником.