Юлия Михалкова поделилась лайфхаком, как в ресторанах тратить меньше денег

Бывшая звезда «Уральских пельменей» заявила, что нужно подниматься как можно выше в горы.

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram поделилась лайфхаком, как не разориться на посещении ресторанов.

«Мой знакомый альпинист рассказывал, что чем выше ты поднимаешься в горы, тем меньше ты хочешь есть. А с определенной высоты есть ты не хочешь вовсе. Из-за усталости и нехватки кислорода в воздухе».

Юлия Михалкова

По словам Михалковой, причина еще и в том, что чем выше человек находится в горах, тем красивее перед ним открывается вид. В какой-то момент человек вовсе забывает про еду. Она сделала вывод, что надо подниматься в рестораны, которые находятся как можно выше. Также Михалкова отметила, что в самолетах она вообще не ест.

Напомним, что Юлия Михалкова около года назад покинула шоу «Уральские пельмени». Сейчас она ведет детский КВН. Как отмечали нынешние участники шоу, в последние годы она больше внимания уделяла своей внешности, а не профессиональному росту в коллективе.