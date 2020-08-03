В «Роскачестве» объяснили, как лучше выбирать арбуз

На дворе август, а значит, в торговых точках появляется все больше арбузов. Но мало кто знает, как правильно выбрать бахчевые без ущерба для здоровья. В «Роскачестве» не дадут пропасть — вот лишь несколько советов от экспертов.

Первое, на что следует обратить внимание, — это звук. Он не должен быть глухим или звонким, скорее, вибрирующим.

«Глухой звук — арбуз перезрел, если слишком звонкий — недозрел», — отмечают специалисты.

Внешний вид плода и хвостик тоже имеют значение. Если этот самый хвостик высох, можно смело сделать вывод, что арбуз созрел. Однако не стоит забывать что этот продукт может дозревать и после срыва.

Чем больше времени прошло с момента отделения плода от земли до доставки его на прилавок, тем больше остается шансов, что вам подсовывают недозрелую ягоду. Следует внимательнее отнестись к корке арбуза на предмет рубцов, трещин, а также других дефектов.

А вообще, если повезло-таки с выбором, эксперты не советуют съедать за сутки больше полутора килограммов арбуза. Просто потому что положительный мочегонный эффект может обернуться во вред. Из организма начнут вымываться полезные для него вещества, сообщают эксперты «Роскачества».