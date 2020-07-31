«Эффект прожектора»: психолог прокомментировал ситуацию, когда все смотрят только на вас

По словам специалиста, люди ощущают на себе больше посторонних взглядов, чем есть на самом деле.

Психолог-блогер Юрий Вагин рассказал своим подписчикам в Instagram о таком феномене, как «эффект прожектора». Это когда человек знает, что он плохо выглядит (пятно на одежде, растрепанная прическа), и думает, что все вокруг замечают его оплошность.

«Человеку кажется, что он как на сцене в свете софитов, и все вокруг, как зрители в театре, смотрят только на него, — пояснил Вагин. — Для проверки «эффекта прожектора» команда психологов просила группу испытуемых целый день носить странную футболку, а потом оценить, сколько людей заметило ее. Оценки испытуемых оказались вдвое выше, чем фактическое количество заметивших».

Блогер и сам провел несколько подобных экспериментов над своими клиентами. Сначала он вел консультации в носках разного цвета, это заметила только четверть посетителей. Потом Вагин работал в разных кроссовках, внимание обратили три четверти. Когда же психолог отважился на консультации в летних шлепанцах, надетых на носки, этого вообще почти никто не заметил. Мужчина отметил, что знает о неприличности такого внешнего вида, но утешает себя тем, что Дэвид Бекхэм тоже носит шлепки с носками.

В качестве вывода из всех этих рассуждений специалист привел цитату своего коллеги Кеннета Савицкого, который сказал: «Вы не сможете полностью избавиться от смущения, когда чувствуете, что совершаете ошибку. Но вы можете осознать, насколько вы преувеличиваете ее влияние».

Справка Teleprogramma.pro

Юрий Вагин — психотерапевт, кандидат медицинских наук, преподаватель психологии и блогер. Более 30 лет занимается психотерапевтической практикой. Возглавляет собственный психологический центр. Автор 8 монографий и более 50 научных статей, а также серии книг «Совет в конце тоннеля».