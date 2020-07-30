Врач подсказал, какие места в самолете самые безопасные при угрозе заражения

В любом транспорте, на котором вам предстоит путешествовать, обращайте внимание на приток свежего воздуха.

Коронавирус научил людей беспокоиться о местах, где больше остальных вероятность подцепить инфекцию. Вероятно, уже каждый взрослый россиянин знает, что скученность народа в замкнутом помещении это плохо, а социальная дистанция и свежий воздух — хорошо.

Тогда как обстоят дела с самолетами? Сейчас в самом разгаре сезон отпусков, а скоро откроется и авиасообщение с Турцией. «Комсомольская правда Санкт-Петербург» спросила у врача-терапевта Антона Ухаботина, где в салоне воздушного судна самое безопасное место относительно угрозы заражения.

«Самолет – место в плане микробов и вирусов достаточно безопасное, — ответил специалист. – В первую очередь – за счет системы кондиционирования. В салон подается забортный воздух, который на высоте в 10-11 километров практически лишен какой-либо болезнетворной «фауны». Плюс он прогоняется через системы обогрева, фильтры и так далее».

По совету врача, если хотите найти самое безопасное место в салоне, то оно находится так, где на пассажиров дует система кондиционирования. Обычно ее выходы расположены возле иллюминаторов. Там воздух постоянно обновляется, поэтому опасность заразиться значительно меньше.

Второй совет — обратить внимание, какой вам достался сосед. Если вы сидите рядом с чихающим и кашляющим человеком, никакой кондиционер не спасет.

Из всех видов транспорта Ухаботин поставил самолеты на второе место по эпидемической безопасности. На первом — личный автомобиль. А вот где вероятность заразить больше всего, так это в поездах, особенно в плацкартных вагонах. В них тоже лучше искать место, в котором имеется ток воздуха, но при этом нужно опасаться сквозняков и переохлаждения, которые тоже могут стать причиной болезни.

Справка Teleprogramma.pro

Антон Сергеевич Ухаботин — врач-терапевт, врач-пульмонолог. Выпускник Военно-медицинской академии имени Кирова. Стаж работы — более 6 лет.