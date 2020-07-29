Инспектор ГИБДД рассказал, как правильно выбрать автобус к морю

Ставропольская госавтоинспекция продолжает выкладывать в соцсети лайфхаки для порядочных водителей и пассажиров. На днях полицейские опубликовали 16-й выпуск, его подготовил начальник отдела ГИБДД по городу Пятигорску Вячеслав Шевелев. Страж порядка рассказал, как выбрать автотранспорт для поездки на море. Речь идет о фирмах, которые предлагают автобусы, следующие в курортные города. Такие в большом количестве выкладывают свои объявления в интернете.

«Для начала узнайте точные данные предпринимателя, осуществляющего пассажироперевозку. Для этого в поисковой строке вбиваете запрос: «Проверить ИП», выходите на сайт Единого реестра субъектов предпринимательства и вводите имеющиеся данные перевозчика. Если в базе данных такой перевозчик не значится, то это основной повод отказаться от его услуг, — говорит Шевелев. — Если в базе данных такой перевозчик есть, то проверьте, есть ли у него лицензия на осуществление деятельности».

Далее полицейский посоветовал позвонить в фирму и скрупулезно расспросить детали ее работы: есть ли страховка для пассажиров, есть ли подменные водитель и автобус, установлены ли в салоне ремни безопасности и кондиционер. Еще один важный момент — это место отправления. Инспектор ГИБДД отметил, что легальный перевозчик не будет собирать людей в какой-нибудь подворотне, подальше от глаз стражей порядка.

Если вам обещали комфортабельный автобус, а на месте оказалось, что это ржавая маршрутка, можно смело звонить в полицию, сообщать сотрудникам регистрационные номера этого транспорта и отказываться от поездки. В завершении видео Шевелев призвал пассажиров не гнаться за дешевизной, ведь поездка на ржавом автобусе, без ремней безопасности, с неопытным или уставшим водителем может привести к страшной трагедии.