Писатель Дмитрий Быков уверен, что запреты в библиотеках подстегнут детей к чтению

Литератор прокомментировал приказ о том, чтобы книги 18+ были убраны из читальных залов в отдельные помещения.

Известный писатель Дмитрий Быков иронично прокомментировал приказ Минкульта РФ о том, чтобы из общих залов библиотек были убраны книги с возрастной маркировкой 18+. Недавно ведомство опубликовало распоряжение о том, что взрослая литература должна храниться в читальном зале отдельно, чтобы дети не имели к ней доступа.

Быков считает, что такие меры только раззадорят несовершеннолетних читателей.

«Любой запретный плод сладок, и такая мера будет стимулировать ребенка к чтению. Если он не сможет какую-либо книгу получить в библиотеке, он просто купит ее или скачает в интернете, но в любом случае прочтет. Если книгу не выдают, значит, это что-то стоящее», — цитирует писателя издание «Подъем».

Комментируя ситуацию, 52-летний литератор заявил, что если библиотеки вообще запретить, то дети «ринутся читать с утроенной энергией».

больше по теме В Красноярске библиотеки будут отправлять возращенные книги на карантин Как и людям, изданиям придется пару недель побыть в закрытом помещении.

Напомним, Быков является автором десятков романов, повестей, сборников стихов и литературных статей. Он описывал биографии Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского, становился лауреатов более пяти различных литературных премий.