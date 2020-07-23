Как нарисовать Чебурашку: аниматоры «Союзмультфильма» дали простую инструкцию

Изобразить персонажа могут даже люди без таланта к рисованию.

Студия «Союзмультфильм» продолжает популяризировать своих персонажей. В соцсетях аниматоры ежедневно выкладывают загадки, ребусы и конкурсы с любимыми героями детства. 22 июля, например, в Instagram появилась пошаговая инструкция, как нарисовать Чебурашку. Она настолько проста, что с рисунком справится даже человек без всякого таланта к художеству.

Мультипликаторы просят зрителей публиковать их Чебурашек в сториз и отмечать аккаунт «Союзмультфильма».

Напомним, Чебурашку придумал писатель Эдуард Успенский в 1966 году, а после выхода мультфильма «Крокодил Гена» Романа Качанова в 1969-м персонаж приобрел широкую популярность. Создателем его кинообраза считается художник-мультипликатор Леонид Шварцман.

Маленький зверек неизвестного вида стал очень популярным не только на всем постсоветском пространстве, но и в Японии, и в Швеции.