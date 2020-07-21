Памятник Егору Летову увидели и раскритиковали еще до завершения

В Twitter появились фотографии памятника легендарному рок-музыканту Егору Летову. Пока что изваяние стоит в мастерской своего создателя — московского скульптора Михаила Баскакова. Мастер собирается увековечить лидера «Гражданской обороны» по собственной инициативе, и он пока еще не решил, продаст ли эту фигуру или же попытается где-нибудь установить.

В Москве заканчивается работа над памятником Егору Летову pic.twitter.com/ZLgV1ZqY4m — Д и к а я М ö с к в а (@WildWildMoscow) July 17, 2020

Летов Баскакова изображен с кирпичом в руке, голым животом и символом анархии на спине. Комментаторы в Twitter, по большей части, сочли скульптуру не похожей на свой прототип. Люди отмечают, что у музыканта не было такого идеального пресса. Получившуюся фигуру сравнивают с Игги Попом и диджеем Скриллексом. Кроме того, поклонники «ГрОба» напоминают, что сам рокер был против памятников в его честь.

«Это образ Егора Летова такой, каким я его себе представляю. Да, я понимаю, что он был против памятников, но это уже не его поле деятельности, мы уже делаем не то, что он хотел, а то, что хотим мы», — цитирует ответ скульптора интернет-канал «Подъем».

А вам этот памятник кажется похожим на оригинал?