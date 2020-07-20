Русский лайфхак: зачем оставлять стакан с монетой в холодильнике

Болгарское издание «Факти» поделилось со своими читателями «русским лайхаком», актуальным для тех, кто боится за работу своего холодильника.

Представьте, вы отправляетесь в отпуск, а в морозилке у вас остаются мясо и другие продукты. А вдруг, пока вы будете не дома, у вас временно отключал свет и все добро успеет пропасть? Когда вы вернетесь холодильник уже снова все заморозит, и вы не будете знать об это неприятности. Лишь потом, достав мясо для готовки, можете обнаружить, что его давно пора на помойку.

«Именно для таких случаев русские изобрели простую систему проверки, для которой понадобятся только стакан воды и монета», — пишет издание.

Журналист советует взять пластиковый или металлический сосуд (чтобы он не взорвался под давлением льда), полнить его водой и поставить в морозилку до полного замерзания жидкости. Когда в сосуде образуется лед, сверху надо положить монету.

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Когда хозяин холодильника возвращается после долгого отсутствия, он смотрит в стакан. Если момента все еще на поверхности льда, значит электричество не отключали или отключали ненадолго. Если же монета опустилась на дно, значит времени без света было достаточно, чтобы морозилка растаяла, и продукты испортились.