Не успели похудеть к лету? Не беда: диетолог поделился лайфхаком для любителей стройности

Все знают заезженный тезис «похудеть к лету», но мало у кого это получается. И когда лето уже настало, а вы все еще не в форме, отчаиваться не стоит, говорит диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, летом худеть даже легче и эффективнее.

«В жару мы как-то подсыхаем. Количество воды, которое мы в себе носим, становится меньше. Обычно вес снижается просто из-за жары, а не из-за каких-то специальных усилий», — цитирует специалиста радио Sputnik.

Диетолог отметил, что в жаркое время года человек может потерять полтора килограмма просто так, без тренировок и ограничений питания. Вдобавок летом можно продолжать худеть, так как из-за высоких температур хочется меньше есть. Когда организму жарко, ему не нужна лишняя энергия из еды, а вот пить хочется больше. Этот фактор тоже способствует снижению веса. Так что начать худеть летом еще не поздно. Главное — делать это правильно, без вреда для здоровья.

Справка Teleprogramma.pro

Михаил Моисеевич Гинзбург — доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии. Выпускник Самарского государственного медицинского университета, имеет сертификаты врача диетолога, эндокринолога, кардиолога, психиатра и психотерапевта. Автор десяти научно-практических и популярных книг по похудению и ряда научных статей о коррекции избыточного веса. Изобретатель нескольких новых способов лечения ожирения.