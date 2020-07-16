Домохозяйка до блеска отмыла свою духовку с помощью обычного лимона

О ее опыте написали даже в одном из самых известных изданий в мире.

Западные домохозяйки пришли в восторг от лайфхака, который опубликовала одна из них в группе мамочек в Facebook. Фотографии, выложенные женщиной, позаимствовал даже британский таблоид The Sun. Сначала она показала запачканную жиром духовку, а потом продемонстрировала ее идеально чистой.

Как же хозяйке удалось так отмыть духовой шкаф? Помощником в этом вопросе стало не какое-нибудь новомодное средство, а обыкновенный свежий лимон. Она наносила сок и мякоть цитруса (просто терла половинкой фрукта) на все засаленные поверхности, а потом оставила духовку в покое на 25 минут. После этого все остатки пищи легко удалились с помощью обычной влажной тряпки.

Пользователи соцсети с восторгом встретили этот пост. Многим понравилось, что действенный метод не предполагает использования бытовой химии. Один из комментаторов отметил, что он чистит лимоном душ — стекло и другие поверхности остаются чистыми.

Ну а вы, признайтесь, знали про этот лайфхак?