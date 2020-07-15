Психолог рассказал лайфхак, как прекратить истерики у ребенка

Каждому родителю известна неприятная ситуация, когда ребенок начинает истерить, требуя купить ему какую-либо игрушку и что-то разрешить. Одни родители начитают в ответ повышать голос, другие сдаются и идут на поводу у своего чада. Но как в этой ситуации поступить правильно?

Подсказку родителям дал пермский психолог Юрий Вагин, который наловчился транслировать свои знания в Instagram и TikTok. Специалист отметил, что любая истерика — это способ для ребенка получить то, что ему нужно. И чтобы корыстные вопли прекратились, нужно показать, что данная модель поведения не позволяет добиться нужного результата.

Мужчина привел пример, когда ребенок упал на пол в «Детском мире» и кричит, требуя игрушку.

«Берете его подмышку, спокойно уносите домой и затем на два-три дня устраиваете ему контристерику. То есть, ребенок говорит: «Папочка, пойдем смотреть мультик», а вы: «Нет, не пойдем. Вдруг тебе что не понравится, ты опять упадешь и будешь кататься по полу», — говорит Вагин в одном из своих видео. — И так достаточное время, чтобы ребенок понял, что истерика ему просто жизненно не выгодна. И все будет хорошо».

Также психолог напомнил, что любая истерика существует, лишь пока вокруг есть зрители, чтобы ее созерцать.

Справка Teleprogramma.pro

Юрий Вагин — психотерапевт, кандидат медицинских наук, преподаватель психологии и блогер. Более 30 лет занимается психотерапевтической практикой. Возглавляет собственный психологический центр. Автор 8 монографий и более 50 научных статей, а также серии книг «Совет в конце тоннеля».