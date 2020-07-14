Как быстро определить без примерки, подходят ли джинсы

«Дети девяностых» помнят, как было унизительно и неудобно мерить джинсы на рынке, стоя на картонке. Но хоть сейчас и настал век торговых центров с комфортными примерочными, в Сети продолжают появляться лайфхаки, как упросить процесс выбора новой одежды.

Недавно TikTok-блогер Билли Ньюлэнд выпустила ролик о том, как без переодевания понять, подойдут ли тебе джинсы. По словам девушки, нужно вставить поперек проема поясницы свою руку. Если брюки «надеваются» аккурат на ваше предплечье — от локтя до запястья, — то они должны быть вам впору. Если остается еще место, то они велики. Если кулак не помещается, то малы. Как это работает, девушка показала на себе.

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Совет кажется настолько простым, что даже отдает фантастикой. Но многие западные издания обратили внимание на видео блогерши и написали о нем. Чуть позже Билли опубликовала продолжение: как выбрать джинсы по длине с помощью рук. Нужно взять брюки за концы штанин и развести руки в стороны.

Подходящие джинсы должны четко растянуться по длине ваших рук при условии, что вы их будете держать пальцами за самые кончики штанин. Товар, который окажется длиннее или короче вам, соответственно, не подойдет.