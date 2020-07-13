Удаленные работники смогут добиться компенсации оплаты за электричество

Минтруда поддержало законопроект с поправками в Трудовой кодекс РФ, касающимися работающих из дома сотрудников. Как передают «Вести», благодаря предложенным изменениям удаленные работники смогут, например, четко разграничить время своего труда и отдыха, а также договориться с начальством о компенсации расходов на электричество. Даже обсудить вопрос с приобретением личного компьютера станет возможно.
Данные вопросы особенно актуальны в связи с тем, что в результате пандемии коронавируса многие россияне перешли на удаленный формат работы. По оценкам экспертов, их число увеличилось за период эпидемии с 30 тысяч до 5 миллионов.
Добавим, что процесс согласования законопроекта еще не завершен. По информации журналистов, ожидается, что он будет принят осенью, а сами поправки заработают с 1 января 2021 года.