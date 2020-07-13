Удаленные работники смогут добиться компенсации оплаты за электричество

Минтруда поддержало законопроект с поправками в Трудовой кодекс РФ, касающимися работающих из дома сотрудников. Как передают «Вести», благодаря предложенным изменениям удаленные работники смогут, например, четко разграничить время своего труда и отдыха, а также договориться с начальством о компенсации расходов на электричество. Даже обсудить вопрос с приобретением личного компьютера станет возможно.

Данные вопросы особенно актуальны в связи с тем, что в результате пандемии коронавируса многие россияне перешли на удаленный формат работы. По оценкам экспертов, их число увеличилось за период эпидемии с 30 тысяч до 5 миллионов.

больше по теме Российские компании оценили плюсы удаленной работы и готовы оставить сотрудников дома Не исключено, что после коронавируса значительная часть офисных вакансий станет удаленной.

Добавим, что процесс согласования законопроекта еще не завершен. По информации журналистов, ожидается, что он будет принят осенью, а сами поправки заработают с 1 января 2021 года.