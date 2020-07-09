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Как пережить коронакризис: почти две трети россиян решили сэкономить на летнем отдыхе

И потратить на него не больше 50 тысяч рублей.

Как пережить коронакризис: почти две трети россиян решили сэкономить на летнем отдыхе
В связи с пандемией на многих пляжах в этом году ожидается отток отдыхающих. Фото: Global Look Press

Как пережить экономический кризис, который принесла с собой пандемия? Почти две трети россиян решили этим летом сэкономить на отдыхе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование одного из банков, который в начале июля опросил около тысячи жителей крупных городов в возрасте от 18 до 60 лет с месячным доходом в 30–60 тысяч рублей.

Исследование показало, что этим летом 62% россиян намерены потратить на отдых меньше, чем в прошлые годы, поскольку нынешние обстоятельства вынуждают их экономить деньги. 18% ответили, что бюджет их отпуска никак не изменился. И только 1% заявил о желании потратить больше, чем ранее. Остальные респонденты не смогли определиться с ответом.

Есть данные и о конкретных суммах. 63% опрошенных готовы потратить на летний отпуск до 50 тысяч рублей, 31% могут позволить себе раскошелиться до 100 тысяч, еще 6% рассчитывают на траты от 100 до 200 тысяч и лишь 1% готов заплатить еще больше.

Еще одна интересная цифра — 44% респондентов копили на летний отпуск во время карантина. А в Москве и Подмосковье этот показатель составил 51%.

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