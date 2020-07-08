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Названы места, где высока вероятность заразиться коронавирусом

Несмотря на ослабление ограничительных мер, угроза заражения все еще остается значительной.

Названы места, где высока вероятность заразиться коронавирусом
В опасные места лучше ходить в маске. Фото: Global Look Press

Несмотря на отмену ограничительных мер риск заразиться коронавирусом остается. Где же имеется наибольшая вероятность подхватить заразу? «Известия» опросили ученых и узнали, какие места остаются опасными в текущей эпидемической обстановке.

На первом месте оказался не конкретный тип заведения, а принцип его работы. Это помещения с плохой вентиляцией.

«Если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство», — говорит руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

На второй позиции места, где люди вынуждены близко стоять друг к другу. Это, прежде всего, общественный транспорт в час пик, а также очереди в магазинах и аптеках.

Менее, но все же опасны в плане риска заражения бары, рестораны и караоке-клубы, а также стоматологические кабинеты, трибуны стадионов, раздевалки, кальянные и религиозные храмы.

Специалисты отметили, что опасность усугубляется тем, что многие люди после снятия ограничений расслабились и стали реже соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Добавим, что по официальным данным на 8 июля, в России зафиксировано боле 217 тысяч активных случаев заражения новым коронавирусом. Каждый день от этой инфекции умирают от 90 до 200 граждан страны.

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