Названы места, где высока вероятность заразиться коронавирусом

Несмотря на ослабление ограничительных мер, угроза заражения все еще остается значительной.

Несмотря на отмену ограничительных мер риск заразиться коронавирусом остается. Где же имеется наибольшая вероятность подхватить заразу? «Известия» опросили ученых и узнали, какие места остаются опасными в текущей эпидемической обстановке.

На первом месте оказался не конкретный тип заведения, а принцип его работы. Это помещения с плохой вентиляцией.

«Если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство», — говорит руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

На второй позиции места, где люди вынуждены близко стоять друг к другу. Это, прежде всего, общественный транспорт в час пик, а также очереди в магазинах и аптеках.

Менее, но все же опасны в плане риска заражения бары, рестораны и караоке-клубы, а также стоматологические кабинеты, трибуны стадионов, раздевалки, кальянные и религиозные храмы.

Специалисты отметили, что опасность усугубляется тем, что многие люди после снятия ограничений расслабились и стали реже соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Добавим, что по официальным данным на 8 июля, в России зафиксировано боле 217 тысяч активных случаев заражения новым коронавирусом. Каждый день от этой инфекции умирают от 90 до 200 граждан страны.