Удаленная работа: какие профессии являются самыми доходными

Коронавирус заставил людей по новому взглянуть на удаленную работу и найти в ней ряд преимуществ. Так какие же специалисты получают больше всего «на удаленке»? На этот вопрос ответил сервис подбора персонала «Работа.ру», отчет которого попал в распоряжение РИА Новости.

Согласно документу, самую высокую зарплату дистанционно получают главные бухгалтеры в небольших компаниях, работающий в сегменте «бизнес для бизнеса». От таких специалистов ждут оперативности и быстрой адаптации к меняющимся требованиям налоговой, а взамен предлагают до 250 тысяч рублей в месяц.

Следом идет переводчик с английского языка. Его месячный доход может составить от 150 до 200 тысяч рублей. Сумма, конечно, зависит от количества выполненных заказов, но данный специалист имеет возможность выбирать тексты из личной сферы интересов.

От 100 тысяч могут зарабатывать и удаленные менеджеры по продажам. Но чтобы устроиться на хорошее место, нужны не только навыки презентации, но опыт работы от трех лет.

До 120 тысяч могут зарабатывать дистанционно специалисты по контекстной рекламе. Такие обычно ведут кампании в системах «Яндекс.Директ» и Google AdWords, а также анализируют эффективность рекламных источников.

Ну и конечно не стоит забывать об IT-сфере. PHP-программисты с опытом работы от трех лет могут рассчитывать на доход до 110 тысяч рублей, разрабатывая и поддерживая сайты удаленно.